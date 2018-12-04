2018-12-04T11:43:10+03:00
Общество

Липчане завалили мусором машину, желая проучить водителя

Жители Липецка борются с наглыми парковщиками
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Надежда ЛуневаФото Надежда ЛуневаФото: соцсети
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Липчане решили проучить водителя, припарковавшего свой автомобиль возле мусорного бака. Инцидент произошел в Липецке, в одном из дворов по улице Свиридова 28 микрорайона.

Автолюбитель поставил машину, преградив жителям путь к контейнеру. Тогда горожане решили объяснить водителю, что так делать не стоит. Липчане завалили легковушку мусором. Такой способ борьбы с хамством оценили в интернете. В соцсетях начали появляться фотографии автомобиля. Причем поступок земляков многие одобрили.

- Вот так по-доброму можно объяснить человеку, как не надо парковаться, - оставляют комментарии липчане.

Горожане верят, что после такого «мусорного коллапса» водители перестанут парковать транспорт в неположенном месте.

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