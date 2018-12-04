Пьяная вечеринка братьев в Липецке закончилась убийством

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-04T12:24:36+03:00

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В Липецке пьяные посиделки родственников обернулись тяжким преступлением. Все случилось в субботу, 1 декабря, в частном доме на улице Достоевского. Там что-то отмечали двое братьев 55 и 58 лет.

Во время застолья между родственниками разгорелась серьезная ссора. В ходе конфликта младший брат, он же хозяин дома, схватил нож и несколько раз ударил старшего брата в грудь. Мужчина скончался на месте.

Осознав суть содеянного, братоубийца рассказал о случившемся своей любовнице. Именно она уговорила мужчину добровольно прийти к правоохранителям и во всем сознаться.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый написал явку с повинной и сейчас заключен под стражу. На допросе мужчина рассказал, что схватился за нож в ответ на оскорбления брата. Теперь по 105 статье УК ему грозит до 15 лет тюрьмы.