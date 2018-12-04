Водитель автобуса «Тамбов – Липецк» читал книгу во время движения

4 Дек. 13:32 2018-12-04T13:32:14+03:00

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В интернете появилась фотография, на которой запечатлен читающий мужчина. Вся соль в том, что делает он это за рулем. Как уверяют в соцсетях, мужчина – водитель автобуса «Тамбов – Липецк».

- Вот так везем полный автобус людей из Тамбова в Липецк, - пишет автор фото, пожелавший остаться неизвестным.

Большинство пользователей возмутила ситуация. Комментаторы ругали водителя и удивлялись его беспечности. Ведь мужчина поставил под угрозу не только свою жизнь, но и пассажиров. Некоторые шутили, мол, большинство автомобилистов и правил не знают, а этот ПДД изучает, за что его надо похвалить.

Внимательные интернет-пользователи разглядели, что на панели горит значок ABS. Они предположили, что в автобусе произошла поломка, поэтому водитель решил разобраться с проблемой на месте.