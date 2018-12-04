В Липецке многодетная мать родила втайне от мужа и убила ребенка

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-04T16:18:17+03:00

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В Липецкой области будут судить многодетную мать, которую обвиняют в убийстве новорожденного. Жуткое преступление произошло в марте этого года в Добринском районе. 33-летняя женщина, имея троих детей, забеременела четвертым и решила скрыть беременность от супруга. Поразительно, но даме удавалось скрывать свое положение все 9 месяцев вплоть до родов.

Мать не обращалась к врачу, и никто из родственников не догадывался, что она носит ребенка. Когда начались схватки, муж забеспокоился и вызвал «скорую», но даже в этот момент он еще не догадывался, что жена рожает. Дама до последнего надеялась, что ей удастся родить в тайне. Она отправила супруга на улицу встречать врачей, а сама пошла в биотуалет, где и родила четвертого ребенка, пока муж был на улице.

Новорожденная девочка упала вниз головой и захлебнулась. Как раз к тому моменту приехала скорая. Фельдшер сразу поняла, в чем дело, но медику оставалось только констатировать смерть ребенка. Позже эксперты определили, что девочка родилась здоровая и доношенная.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина во всем созналась. На допросе она сказала, что не хотела воспитывать четвертого ребенка из-за материального положения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала многодетную мать вменяемой и вскоре она предстанет перед судом. По 106 статье УК ей грозит до 5 лет тюрьмы. А СК потребовал от местных чиновников усилить контроль над многодетными семьями.