За неделю в Липецке случилось 25 пожаров и 12 ДТП: пострадали люди

СЕГОДНЯ 18:11 2018-12-04T18:11:53+03:00

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27 ноября в администрации города приняли постановление «Об ограничении выхода на ледовое покрытие водных объектов города Липецка». В связи с этим спасатели муниципального управления ГО и ЧС совместно с сотрудниками областного ГИМС МЧС России патрулируют водоемы. Особенно они следят за рыбаками. По информации пресс-службы ГО и ЧС Липецка, проведено 2 профилактических рейда. Любителям зимней рыбалки рассказали о мерах безопасности, раздали 250 памяток. Также спасатели выставили 3 предупреждающих баннера. Сотрудники управлений предупреждают, что нарушителям грозит административное наказание.

За прошедшую неделю в Липецке произошло 25 пожаров и загораний. Не обошлось без жертв. 30 ноября по улице Гагарина вспыхнула будка охранника. Погиб 81-летний мужчина. Личность погибшего устанавливается.

На дорогах города зарегистрировано 12 ДТП. 8 человек госпитализировано. В воскресенье, 2 декабря, на южном обходе трассы Орел-Тамбов погиб 52-летний водитель легкового автомобиля «Шевроле-Лачетти».