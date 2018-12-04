Спецтехника для уборки Липецка обойдется в 20 миллионов рублей

4 Дек. 18:40 2018-12-04T18:40:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Липецка планирует приобрести спецтехнику для уборки города. Управление муниципального заказа уже объявило торги. Общая стоимость лотов – около 20 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они будут разыграны в середине декабря.

Для управления благоустройства приобретут 6 машин: комбинированная дорожная машина с двумя комплектами оборудования, погрузчик, два малых снегоуборщика для очистки «Городища» и территорий, обустроенных в рамках программы «Формирование современной городской среды».

«Горсвет» и «Зеленхоз» получат две автовышки. Они заменят старую технику. Также на предприятиях появятся новые средства малой механизации.

Кстати, в этом году время прочистки улиц в снегопад хотят свести к минимуму. Если раньше на это уходило 8-9 часов, то теперь убирать снег планируют за 5 часов. По словам главы Липецка Сергея Иванова, благодаря обновлению автопарка эта задача вполне выполнима.