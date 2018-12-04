В среду 20 улиц Липецка останутся без света, 3 - без воды

4 Дек. 19:22 2018-12-04T19:22:37+03:00

В двух домах отключат тепло

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В среду, 5 декабря, в некоторых домах Липецка отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Асфальтная, Липецкая, Кибальчича, Привокзальная, Ударников, 22, 23, 94, 28, 28а, 27а, 30, 31, 27, 29, 26, 32.

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат липчанам, проживающим по адресам: улица Радиаторная; Калинина; переулок Радиаторный, улица М.Расковой, 8, 10, 14; Прокатная, 23, 25, 27, 29; Талалихина, 3; Добровская; Патриотическая; Железногорская, Космонавтов, 44/3, 46/1, 46/3, 46/2, 48/2, 48/1, 50, 52; Леонтия Кривенкова, 13а; Германа Титова, 11/2, 11, 13, 13А, 15; Циолковского, 8/1; Космонавтов, 46, 46/4. С 9 утра до 2 часов дня жители улицы Салтыкова-Щедрина также останутся без электричества.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», теплоснабжение отключат в домах №67 и 69 по улице Елецкая.

Без холодной воды останутся жители улиц Российская, 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; А.Г. Стаханова, 2, 4, 6; Смургиса, 10, 11, 12, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.