В Липецке поймали водителя, который сбил насмерть пенсионера и сбежал

5 Дек. 08:58 2018-12-05T08:58:14+03:00

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В Липецке задержали участника смертельной аварии, которая произошла на улице Баумана. Там ранним утром водитель «ВАЗ-21045 сбил» 63-летнего мужчину. Виновник аварии даже не попытался помочь пострадавшему или вызвать «Скорую», он бросил человека умирать на дороге и сбежал. 63-летний пешеход скончался.

89 ноября по факту нарушения ПДД со смертельным исходом возбудили уголовное дело. Сбежавшего водителя вскоре вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался 33-летний житель области. Выяснилось, что мужчину не раз судили за многочисленные преступления. Кроме этого, у полиции есть доказательства, что на момент аварии подозреваемый был пьян.

Теперь по части 4 статьи 264 УК РФ ему грозит от двух до семи лет лишения свободы.