2018-12-05T09:10:04+03:00
Происшествия

Липчанин украл смартфон с прилавка магазина

За день в Липецкой области раскрыли три кражи
Лия МУРАДЬЯН
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Воришке грозит до двух летВоришке грозит до двух летФото: Лия МУРАДЬЯН
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Магазинного воришку задержали в Липецке сотрудники полиции. Все случилось 3 декабря в торговом зале одного из сетевых магазинов города. В полицию пришел 33 предприниматель, который рассказал, что кто-то украл с прилавка сотовый телефон.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 48-летний электромонтер. За данную кражу ему грозит максимум до двух лет тюрьмы.

Всего за день в Липецке раскрыли три ранее совершенных кражи. Так 27-летнего мужчину задержали по подозрению в краже инструментов, которые пропали из хозпостроек у 72-летнего пенсионера 1 декабря.

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