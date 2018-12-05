Липчанин украл смартфон с прилавка магазина

5 Дек. 09:10 2018-12-05T09:10:04+03:00

Воришке грозит до двух лет Фото: Лия МУРАДЬЯН

За день в Липецкой области раскрыли три кражи

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Магазинного воришку задержали в Липецке сотрудники полиции. Все случилось 3 декабря в торговом зале одного из сетевых магазинов города. В полицию пришел 33 предприниматель, который рассказал, что кто-то украл с прилавка сотовый телефон.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 48-летний электромонтер. За данную кражу ему грозит максимум до двух лет тюрьмы.

Всего за день в Липецке раскрыли три ранее совершенных кражи. Так 27-летнего мужчину задержали по подозрению в краже инструментов, которые пропали из хозпостроек у 72-летнего пенсионера 1 декабря.