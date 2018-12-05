Под Липецком школьник сбежал из лагеря, украл пистолет и вернулся

5 Дек. 09:24 2018-12-05T09:24:45+03:00

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В Липецкой области за кражу и хищение оружия будут судить 16-летнего подростка. Криминальные приключения парня случились еще в августе, когда школьник находился в летнем лагере в Грязинском районе.

Все произошло рано утром 16 августа. Согласно материалам дела, парень проснулся и решил пробраться на территорию базы отдыха, которая находилось неподалеку от лагеря. Оказавшись на базе, где все еще спали, школьник пролез в один из домиков и украл рюкзак с вещами. 46-летний владелец в это время крепко спал и даже не заметил несовершеннолетнего воришку.

Парень успел вернуться в лагерь еще до подъема, поэтому никто ничего не заметил. Зато заметил хозяин пропавших вещей, у которого в рюкзаке были деньги и травматический пистолет. Мужчина поднял тревогу и через пару часов подросток уже давал показания правоохранителям.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, обвиняемый во всем сознался, раскаялся и активно содействовал. Дело передали в суд.