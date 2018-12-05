В Липецке водитель автобуса, под колеса которого попала 85-летняя бабушка, получил условный срок

5 Дек. 12:27 2018-12-05T12:27:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районном суде Липецка вынесли приговор водителю автобуса. Мужчину признали виновным по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, трагедия случилась 10 августа этого года на остановке «Стадион Металлург». Из автобуса №330 выходили пассажиры. 85-летняя пенсионерка не успела выйти, водитель начал движение. При этом задние двери транспорта были открыты. Бабушка вывалилась из автобуса. Водитель не заметил произошедшего. Потерпевшая попала под заднее колесо автобуса, получив смертельную травму.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд назначит виновному 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком – 2 года. Также мужчину лишили водительских прав.