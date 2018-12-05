2018-12-05T12:27:19+03:00
Происшествия

В Липецке водитель автобуса, под колеса которого попала 85-летняя бабушка, получил условный срок

Также виновного лишили водительских прав
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В суде вынесли приговорВ суде вынесли приговорФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Советском районном суде Липецка вынесли приговор водителю автобуса. Мужчину признали виновным по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, трагедия случилась 10 августа этого года на остановке «Стадион Металлург». Из автобуса №330 выходили пассажиры. 85-летняя пенсионерка не успела выйти, водитель начал движение. При этом задние двери транспорта были открыты. Бабушка вывалилась из автобуса. Водитель не заметил произошедшего. Потерпевшая попала под заднее колесо автобуса, получив смертельную травму.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд назначит виновному 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком – 2 года. Также мужчину лишили водительских прав.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке литым асфальтобетоном залатали 900 м2 дорог
900 кубометров снега вывезли с улиц Липецка за сутки
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России
В Липецкой области сбили 8-летнюю девочку – школьница в больнице
Под Липецком школьник сбежал из лагеря, украл пистолет и вернулся
Липчанин украл смартфон с прилавка магазина
В Липецке поймали водителя, который сбил насмерть пенсионера и сбежал
В среду 20 улиц Липецка останутся без света, 3 - без воды
Спецтехника для уборки Липецка обойдется в 20 миллионов рублей
За неделю в Липецке случилось 25 пожаров и 12 ДТП: пострадали люди
В Липецкой области построят 3 новых детских сада и 8 ясельных корпусов
В Липецке многодетная мать родила втайне от мужа и убила ребенка
Водитель автобуса «Тамбов – Липецк» читал книгу во время движения
Пьяная вечеринка братьев в Липецке закончилась убийством
Липчане завалили мусором машину, желая проучить водителя
В ДТП с «ВАЗом» и «Ладой» под Липецком пострадали 5 человек
В Липецке мужчина украл детскую коляску