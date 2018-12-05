900 кубометров снега вывезли с улиц Липецка за сутки

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-05T13:04:02+03:00

На качество уборки во дворах можно пожаловаться в департамент ЖКХ

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Минувшей ночью, с 4 на 5 декабря, на улицы Липецка вышло 56 единиц спецтехники. По информации управления благоустройства, работы по борьбе со снежными заносами и гололедицей ведутся круглосуточно.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за сутки с улиц вывезли около 900 кубометров снега. Израсходовано 98 тонн пескосоляной смеси, 114,5 тонн соли. 200 дворников убирают придомовые территории. Кстати, оставить заявку на проведение работ можно в управляющей компании. А претензии к качеству уборки сообщить в городской департамент ЖКХ по телефону 522-639. Пока от липчан поступила только одна заявка. Жители дома по улице Циолковского попросили расчистить снег во дворе.

Также горожан предупреждают о снегопаде, который ожидается в ближайшие сутки. На дорогах возможна гололедица.