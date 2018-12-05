2018-12-05T13:45:28+03:00
Общество

В Липецке литым асфальтобетоном залатали 900 м2 дорог

На аварийный ремонт потратили 105 тонн смеси
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ремонтируют дорогиВ Липецке ремонтируют дорогиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке отремонтировали около 900 м2 дорог. В рамках аварийного ремонта в порядок привели участки проезжих частей проспекта Победы, переулка Франко, проезда Сиреневый, бульвара Есенина, Сокольского путепровода, а также улиц Пожарского, Баумана, Космонавтов, Бунина, 15 микрорайон, Стаханова, Амурская, Терешковой, Клары Цеткин.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, ремонт дорог проводится литым асфальтобетоном. Для устранения дефектов потребовалось 105 тонн смеси. Ее производят на местном заводе, доставляют до места в специальных термосах. Его температура – 200 – 250 градусов, благодаря чему ремонт дорог можно выполнять без предварительной подготовки и даже при морозе до -10 градусов.

Дорожники напоминают, что это аварийный ремонт. То есть временное устранение ям и выбоин на 2-3 месяца. Капитальная реконструкция возможна только с наступлением тепла.

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