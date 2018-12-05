В Липецке спасатели спустили с дерева рыжего кота

5 Дек. 15:55 2018-12-05T16:13:09+03:00

Спасатели пытались снять кота, но он спрыгнул сам Фото: Предоставлено

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Этим утром, 5 декабря, сотрудники офисного центра на Желябова заметили на дереве рыжего кота. Бедняга не мог спуститься вниз. Хвостатый жалобно мяукал. Липчане не смогли равнодушно смотреть, как мучается животное. Испугавшись, что кот может замерзнуть, горожане вызвали спасателей.

- К месту вызова выехали наши сотрудники, - сообщили «КП-Липецк» в управлении ГО и ЧС Липецка. – «Липецкгорсвет» предоставил лестницу. Кот сидел на уровне третьего, четвертого этажа. Спасатели управления ГО и ЧС поднялись за ним.

Однако, пушистый в руки не дался. Он сам спрыгнул с дерева, когда спасатели пытались ему помочь. Оказавшись на земле, котик тут же убежал. По словам очевидцев, животное не пострадало. По всей видимости, коту нужен был стимул, чтобы спуститься.