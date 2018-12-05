Более 100 улиц Липецка в ночь на пятницу останутся без воды

СЕГОДНЯ 16:25 2018-12-05T17:27:09+03:00

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В четверг, 6 декабря, в Липецке ожидается масштабное отключение холодной воды. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на сетях водоснабжения проведут аварийно-восстановительные работы.

С 19.00 6 декабря до 12.00 7 декабря краны пересохнут по следующим адресам: улица Гагарина, 2 - 10; Гранитная, 2а; Шкатова, 1 - 25, владение 4 - 30; Горняцкая, 1 - 6; Орловская, 21; 4-я Пятилетка, 1 - 42; Кротевича, 11, 9а, 7, 5, 3; Карьерная, 2; Елецкая, 54 - 71а; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Орловская, 31; Энгельса, 1/1 - 7а; К.Цеткин, владение 1, 17, строение 14, 14а, 12а, 10б, владение 1 - 33; Гайдара, 2 - 25; Амурская, 1, 2, 4, 5 и 5а; Ушакова, 1- 6, 8; Нахимова, 5 - 6, 8 и8а,10, 14; Луначарского, 1 - 6а.

Не будет воды и в частном секторе: улица Кротевича, 2; Студеновская: 3 - 205а; площадь Заводская 1 - 15; улица Франко 2 - 8; Курако 1 - 3; Челюскинцев 1 - 4; переулок Больничный 1 - 4; улица Дружбы, 1а/2, 1а/1, 1а; Гражданская, 1а,б; Римского-Корсакова, 1вл 2 - 6д; Промышленный проезд, 9, вл1 - 10, стр.1.

Отключат воду в районе цемзавода: строение 2 (ИК №2); 6 (ИК № 6); улица Ковалева, строение 93 - 136; улица Пархоменко, 15 - вл 31; 40 лет Октября, 1а - 47; площадь Константиновой 1 - 4; улица Кутузова 1 - 5; Ушинского 1 - 82; Газина, 1 - 14а; Аксакова, 1 - 7; Смыслова 1, 3, 4; Брюллова,7а; Мамина- Cибиряка 2, 4, 1а; Пожарского, 1а; Тамбовская 1, 6; Шоссейная, 2; Тамбов-Орел (301 км. АЗС Газпром) Еловая,62а; Шоccейная, 2; Баумана, вл.95; 333, 333/1 - 333/19; 333 а,б,в, 285 - 331; Бородинская, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76; переулок Баумана, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Без холодной воды ночью останутся жители частного сектора по улицам Грибоедова; Cвердлова; П. Лумумбы; Свободный Сокол, Производственная; Восточная; Гражданская; Третьякова, Антипова, 4-я Пятилетка, Короленко; Янкина, 4; переулок Весенний; улица Вилкова, Димитрова, Чапаева, Дарвина, Энергетическая, Красная,Сафонова; Брусничная; Энтyзиастов; К. Либкнехта; Выcoкая; Пархоменкo; Вильямса; Ковалева; Репина; Римского-Корсакова; Демократическая; Арктическая, Кольцевая, Тимура Фрунзе, 9 Января, Елецкая, Павлова; 20 Партсъезд, Маяковского, Caлтыкова-Щедрина, 4-я Пятилетка, Гранитная; Железнодорожная; Орловская. Краны пересохнут у липчан, проживающим по улицам Курчатова, переулок Теплый, улица Беларусская, Брюлова, Бардина, Курская, Доменщиков, Тульская, Шоссейная, Сокольская, Водная, Д.Бедного, Баженова; Минина, Пожарского, Лавочкина, Карбышева, Былинная, переулок Чугунный, Ракетный, улица Кочеткова, Добролюбова; Кyйбышева, Сyрикова; Радищева; Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, Васнецова, Семенoва Тянь-Шанскoгo, Бабyшкина, Богатырская, Пирогова, Брестская, Хабарoва.

Котельные АО «ЛГЭК» кот. (Баумана)-ул. Баумана, 296;кот. (Ковалева)-ул. Ковалева стр. 109а; кот.( Школа интернат № 2)- ул. 40 лет Октября, 39а; ЦТП (Ушинского)-ул. Ушинского, 9а; ЦТП (40 лет Октября)-ул. 40 лет Октября, 4; Котельная( Тройка-Л) ул. Ковалева, 105. кот.(МСЧ Свободный сокол)-ул. Ушинского, 10; кот. (13 Квартал)-ул. Ушинского, 10а; кот.(Свободный сокол)-ул. Заводская, 1; кот. (Электроаппарат)-ул. Елецкая стр, 69а;

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Советуем заранее запастись питьевой водой. Дополнительные вопросы липчане могут задать по телефонам 075 и 236- 075.