2018-12-05T17:37:41+03:00
Общество

В четверг в Липецке снег, туман и гололедица

Днем до 4 градусов мороза
Юлия КЛЮЕВА
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Уже скоро липчане смогут любоваться зимними закатамиУже скоро липчане смогут любоваться зимними закатамиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 6 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Синоптики предупреждают о тумане, гололедице. В темное время суток температура составит 2-7 градусов мороза.

Днем столбик термометра покажет от 4 до 1 градуса ниже ноля. Как и ночью, ожидаются осадки. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом без изменений и составит 752 мм рт.ст.

В пятницу, 7 декабря, в Липецке пасмурно. Синоптики обещают снег. Ночью до -7 градусов. Днем в областном центре до 4 градусов ниже ноля. Восточный ветер сменится северо-восточным. Скорость – 3 м/с. Атмосферное давление без изменений – 749 мм рт.ст.

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