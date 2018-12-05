2018-12-05T18:28:00+03:00
Общество

Игорь Артамонов назначил начальника управления молодежной политики Липецкой области

Управление возглавила Светлана Карелина
Юлия КЛЮЕВА
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Светлана Карелина возглавила управление молодежной политикиСветлана Карелина возглавила управление молодежной политикиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвел новое кадровое назначение. Региональное управление молодежной политики возглавила Светлана Карелина.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, Светлана Карелина родилась в 1991 году. В 2013 году липчанка окончила РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Светлана получила диплом юриста.

В 2012 году Карелина начала свою трудовую деятельность. Она стажировалась в ООО «Сибур», работала специалистом 1 категории в Центре энергоэффективности ИНТЕР РАФ ЕЭС (Москва). Занимала должность главного специалиста департамента корпоративного управления в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Руководила отделом корпоративного развития Группы компаний НП РТС.

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