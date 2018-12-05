2018-12-05T18:55:57+03:00
Происшествия

В Липецке начальнику следственного отдела и ее руководителю, попавшихся на взятке, вынесли приговор

Подсудимые свою вину отрицают
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники органов попались на взяткеСотрудники органов попались на взяткеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Начальника следственного отдела и следователя одного из территориальных отделов полиции Липецка признали виновными в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

29 сентября 2016 года следователю попало уголовное дело в отношении гражданина, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков. Начальник отдела и следователь решили помочь гражданину, но за вознаграждение. За прекращение уголовного дела они захотели 100 тысяч рублей. Следователь должна была склонить гражданина к передаче денег, а ее руководитель – утвердить решение о прекращении преследования. Обвиняемые переговаривались с подозреваемым по телефону и при личных встречах.

Однако, 100 тысяч рублей им показалось мало. С течением времени сумма увеличилась до 300 тысяч рублей. Тогда гражданин сообщил о незаконном вознаграждении в областное управление ФСБ России. 5 сентября потерпевший встретился со следователем и передал ей 100 тысяч рублей, 50 из которых были фальшивкой. Передача денег оказалась оперативной операцией по изобличению взяточников.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «а,в» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки». Во время заседания следователь отказалась от признательных показаний. Хотя в ходе предварительного следствия информацию о взятке она подтвердила. Ее начальник вину не признал. Но доказательства говорили об обратном.

Суд приговорил бывшего следователя и начальника органа к штрафу в доход государства – 600 тысяч рублей и 1 720 800 рублей соответственно. Им запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение 2 и 5 лет.

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