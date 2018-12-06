2018-12-06T09:00:57+03:00
Общество

Липчанам расскажут, как выбрать безопасный новогодний подарок

В Липецке откроют "горячую линию"по вопросам качества детских товаров
Юлия КЛЮЕВА
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Дарите любимым качественные и безопасные подаркиДарите любимым качественные и безопасные подаркиФото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе, 10 декабря, в Липецке открывается "горячая линия" по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков. Ее проводит Роспотребнадзор по Липецкой области.

С 10 по 31 декабря горожане могут позвонить в управление, чтобы получить консультацию и разъяснения. Узнать, как выбрать качественный новогодний подарок ребенку, отвечающий требованиям безопасности.

Телефоны "горячей линии" управления Роспотребнадзора по Липецкой области: 8(4742) 74-06-32, 74-06-23, 77-16-59, 30-88-49, 30-88-25. Звонки принимаются с 14.00 до 15.45. Также липчане могут обратиться непосредственно в управление в общественную приемную по адресу: улица Гагарина, 60а.

Адреса и телефоны других территориальных отделов управления можно посмотреть здесь.

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