В Липецке водитель сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся

6 Дек. 09:22 2018-12-06T09:22:28+03:00

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В минувшую среду, 5 декабря, в Липецкой области зарегистрировано 986 нарушений правил дорожного движеня. Об этом рассказали в пресс-службе областного УГИБДД России. 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. Многие продолжают игнорировать ремни безопасности. Не пристегнутыми оказались 51 человек. 667 раз водители превысили скорость. Зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей.

Так, в Липецке на улице Плеханова произошло ДТП. В час дня на нерегулируемом пешеходном переходе водитель наеха на 10-летнего школьника и скрылся. Юный липчанин получил травму. После оказания помощи медиков, его отпустили.

Горожанам напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Будьте внимательны за рулем, особенно во время гололедицы и туманов.