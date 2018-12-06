2018-12-06T09:52:21+03:00
Общество

В Липецке автобус №7 "О" будет ходить по новой схеме

Утром и вечером маршрут останется прежним
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке меняется схема движения автобусаВ Липецке меняется схема движения автобусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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С этого четверга, 6 декабря, в Липецке изменится схема движения автобуса №7 "О". Ее немного "укоротили". По информации городского департамента транспорта, с 10.00 до 14.00 автобусы будут следовать по схеме "Микрорайоне "Елецкий" - улица Катукова - Кривенкова - Свиридова - Меркулова - Катукова - Микрорайон "Елецкий" (без заезда в район НЛМК).

Кстати, утром и вечером транспорт будет следовать по старому графику. Более подробную информацию о расписании маршрутов можно получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу - 31-80-15. Там же липчане смогут узнать время прохождения автобусов через конкретную остановку. О том, во сколько транспорт отправляется от конечных пунктов, можно посмотреть на сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

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