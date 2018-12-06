2018-12-06T09:52:21+03:00
Общество

В Липецке автобус №7 "О" будет ходить по новой схеме

Утром и вечером маршрут останется прежним
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке меняется схема движения автобусаВ Липецке меняется схема движения автобусаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

С этого четверга, 6 декабря, в Липецке изменится схема движения автобуса №7 "О". Ее немного "укоротили". По информации городского департамента транспорта, с 10.00 до 14.00 автобусы будут следовать по схеме "Микрорайоне "Елецкий" - улица Катукова - Кривенкова - Свиридова - Меркулова - Катукова - Микрорайон "Елецкий" (без заезда в район НЛМК).

Кстати, утром и вечером транспорт будет следовать по старому графику. Более подробную информацию о расписании маршрутов можно получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу - 31-80-15. Там же липчане смогут узнать время прохождения автобусов через конкретную остановку. О том, во сколько транспорт отправляется от конечных пунктов, можно посмотреть на сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке за продажу алкоголя без лицензии предприниматель заплатит 500 тысяч рублей
В Липецке попался на взятке трудовой инспектор
В Липецке автомобили мешают проехать мусоровозам к контейнерам с отходами
Под Липецком браконьер подстрелил егеря, устроив ловушку с самострелом
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
С улиц Липецка за сутки вывезли 560 кубометров снега
Липчанин убил мать и 12 лет жил под чужим именем в Тамбовской области
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Жители Брянска угнали в Липецке "Тойоту Рав-4"
Опекунские семьи получат дополнительную помощь из областного бюджета
В Липецкой области усилят меры поддержки для молодых мам и многодетных семей
В Липецке водитель сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся
Липчанам расскажут, как выбрать безопасный новогодний подарок
В четверг 3 улицы Липецка останутся без света, 11 - без воды
В Липецке начальнику следственного отдела и ее руководителю, попавшихся на взятке, вынесли приговор
Игорь Артамонов назначил начальника управления молодежной политики Липецкой области
В четверг в Липецке снег, туман и гололедица
Более 100 улиц Липецка в ночь на пятницу останутся без воды