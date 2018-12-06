2018-12-06T10:34:27+03:00
Происшествия

Жители Брянска угнали в Липецке "Тойоту Рав-4"

Одного мужчину поместили в изолятор, другого заключили под стражу
Юлия КЛЮЕВА
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Мужчины были ранее судимы за аналогичные преступленияМужчины были ранее судимы за аналогичные преступленияФото: Юлия КЛЮЕВА
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29 ноября этого года в отдел полиции Липецка обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, кто-то угнал его автомобиль "Тойота Рав-4". Машина была припаркована у дома по улице Водопьянова в областном центре. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Правоохранители установили и задержали предполагаемых преступников. Ими оказались неработающие жители Брянска 34 и 37 лет. Кстати, они уже были ранее судимы за аналогичные преступления. Одного подозреваемого заключили под стражу. Другого поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники органов устанавливают, причастны ли мужчины к аналогичным преступлениям в Липецкой области.

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