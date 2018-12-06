Липчанин убил мать и 12 лет жил под чужим именем в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-06T12:49:30+03:00

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Убийца, который 12 лет скрывался от правоохранителей, попался на пьяной езде. Именно так удалось задержать 43-летнего жителя Липецкой области, который в 2006 году, как он сам уже признался, убил родную мать.

Все случилось в Усманском районе. По словам знакомых, семья была обеспеченной, мать, тогда ей было 48 лет, работала в районной администрации. У них была недвижимость в разных районах области и за ее пределами.

– Женщина возлагала большие надежды на сына, но у того никак не получалось их оправдать, – рассказали знакомые семьи. – Сначала парень получил срок за кражу, а дальше пошел по наклонной – не мог найти постоянную работу, начал много пить.

К 30 годам мужчина женился и даже обзавелся ребенком. Но супруга очень не понравилась маме. По словам знакомых, женщина была простая, работала обычной продавщицей в магазине, что никак не соответствовало ожиданиям матери. На этой почве в семье стали возникать многочисленные скандалы, мать требовала, чтобы сын развелся. В итоге молодая семья распалась. Но отношения между сыном и мамой от этого лучше не стали.

В июне 2006 года сын сообщил в милицию, что мать пропала. Ее искали несколько дней, а через какое-то время исчез и мужчина. После того, как он подался в бега, следователи нашли во дворе их дома присыпанное землей тело женщины. По факту убийства возбудили уголовное дело, но родственника найти не удалось. Зато выяснились жуткие подробности семейной расправы.

В ТАМБОВЕ МУЖЧИНА НАШЕЛ РАБОТУ И ЛЮБОВЬ

В день убийство сын был пьян и они снова поссорились. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, во время конфликта, мужчина трижды ударил мать ножом в грудь. Спрятав тело и замыв кровь, убийца пошел к соседу и попросил того выкопать яму во дворе. Причем сказал, что там зарыт клад – сосед усиленно искал клад, даже не подозревая, что роет могилу для соседки. Позже сын положил тело матери в вырытую яму, присыпал землей и пошел сообщать о пропаже.

Все эти годы ему удавалось незаметно жить и работать в Тамбовской области. Он также пил, часто менял работу, последний раз работал кровельщиком в Моршанском районе Тамбовской области. Даже успел встретить новую любовь, официально отношения не оформили, но жили вместе долго. Ездил он на машине жены.

И вот спустя 12 лет, в ноябре этого года, автоинспекторы в Тамбовской области останавливают виляющий по трассе автомобиль. Когда пьяного водителя начали пробивать по базе выяснилось, что паспорт давно утерян совершенно другим человеком. Мужчина пытался что-то соврать, но безуспешно. Истинную личность установили по отпечаткам пальцев.

– Фигурант не стал отрицать вину и полностью во всем сознался, – рассказала «КП-Липецк» старший помощника руководителя регионального управления СКР Юлия Кузнецова. – Фигурант признался, что очень любил свою первую жену и винил мать в распаде семьи.

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.