Под Липецком браконьер подстрелил егеря, устроив ловушку с самострелом

6 Дек. 13:31 2018-12-06T14:45:09+03:00

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В Липецкой области жертвой браконьера стал лесник. Все случилось днем 22 ноября в лесу возле села Заречье Ломовое. Там местный житель охотился с ружьем «Сайга-12». Мужчина напал на след зверя и установил между деревьями самострел охотничьего ружья.

Но в западню охотника попал сотрудник охотнадзора, который как раз выслеживал в том же районе браконьеров. Пуля попала егерю в ногу. Лесника с огнестрельным ранением успели вовремя привезти в больницу, благодаря чему он не истек кровью. Вред здоровью оценили, как тяжкий.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый написал явку с повинной и во всем сознался. Теперь по 118 статье УК ему грозит штраф либо арест на полгода.