В Липецке попался на взятке трудовой инспектор

6 Дек. 14:22 2018-12-06T14:22:10+03:00

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В Липецке завели уголовное дело на 36-летнего сотрудника трудовой инспекции – он обвиняется во взяточничестве, по части 3 статьи 290 УК РФ. Согласно материалам дела, чиновника поймали на взятке днем 28 ноября прямо в служебном кабинете, где он взял у бухгалтера частной фирмы 20 000 рублей.

По версии следствия, директор фирмы, которая занималась демонтажем зданий, не оформлял должным образом договора с сотрудниками. Нарушение нашел трудовой инспектор во время внеплановой проверке. Так вот за взятку, инспектор обещал не составлять протокол.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, преступление пресекли при взаимодействии с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями областного УМВД.