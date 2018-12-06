2018-12-06T14:41:44+03:00
Общество

В Липецке за продажу алкоголя без лицензии предприниматель заплатит 500 тысяч рублей

Нелегальное спиртное обнаружили в одном из кафе города
Юлия КЛЮЕВА
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В липецком кафе обнаружили алкоголь без лицензииВ липецком кафе обнаружили алкоголь без лицензииФото: "КП" Архив
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В кафе Липецка на улице Первомайская обнаружили контрафактный алкоголь. Как сообщили в пресс-службе управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в заведении хранилось спиртное без лицензии. Это нарушает ст.16 18 и 26 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Сотрудники управления установили личность предпринимателя, который осуществляет деятельность в данном кафе. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении.

Алкоголь изъяли. В минувшую среду, 5 декабря, Арбитражный суд Липецкой области назначил владельцу кафе штраф. Теперь предпринимателю придется заплатить 500 тысяч рублей.

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