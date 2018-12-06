В Липецке 53-летний бухгалтер похитила у работодателя 500 тысяч рублей

6 Дек. 15:37 2018-12-06T15:37:58+03:00

Липчанка начисляла зарплату бывшему сотруднику и забирала ее себе

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В Липецке бухгалтер крупного предприятия похитила у работодателя более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В 2015 году с предприятия уволился работник. 53-летняя липчанка, будучи бухгалтером, знала об этом. Она изготовила от имени бывшего сотрудника заявление на получение зарплатной карты. И потом в течение 5 лет начисляла ему заработную плату, как якобы действующему сотруднику.

Сотрудники полиции смогли распутать преступную схему обвиняемой. Возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На стадии расследования липчанка добровольно возместила более 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

По данной статье бывшему бухгалтеру грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до 6 лет.