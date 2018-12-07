Под Липецком автогрейдер столкнулся с "Дацун": пострадала водитель иномарки

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-07T10:20:45+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области зафиксировано 1247 нарушений правил дорожного движения. 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 53 человека пренебрегли ремнями безопасности во время движения. 899 раз автолюбители превысили скорость. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, зарегистрировано 45 случаев механического столкновения автомобилей.

Так, в минувший четверг, 6 декабря, произошла авария в Елецком районе. На трассе "Дон" водитель ВАЗ-2114 нарушил очередность проезда и столкнулся с "Шевроле". Пострадал водитель "четырнадцатой". Его с травмами госпитализировали.

В Лебедяни на улице М. Горького водитель автогрейдера столкнулся с автомобилем "Дацун". Водитель иномарки, 58-летняя женщина, получила травмы. Ее доставили в больницу.

В Липецке на улице 50 лет НЛМК водитель "Ниссана" сбил 78-летнюю пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Бабушку с травмой госпитализировали.