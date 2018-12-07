В Липецке могут увеличить штраф за курение в подъезде

7 Дек. 14:24 2018-12-07T14:24:30+03:00

У липчан спрашивают, нужно ли увеличивать штраф за курение в подъезде Фото: Юлия КЛЮЕВА

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На сервисе «Портал неравнодушных» появился новый опрос. Его опубликовало управление административных органов.

В связи с обращениями граждан на интернет–портал врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова (www.artamonovigor.ru) проводится опрос. Необходимо ли увеличение размера административного штрафа за курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов? – спрашивают у липчан.

И три варианта ответа: да, увеличение необходимо; нет, в этом нет необходимости; свой вариант, который следует указать в комментариях.

Поучаствовать в опросе можно будет до 15 января. Пока липчане весьма скептически относятся к данному предложению. Горожане считают, что наказать курящего в подъезде довольно сложно. Часто, когда жильцы дома выходят из квартиры, на лестничной площадке уже накурено. Поэтому липчане сомневаются, что увеличение штрафа изменит ситуацию.