В субботу несколько улиц Липецка останутся без света, 5 - без воды

СЕГОДНЯ 18:39 2018-12-07T18:39:49+03:00

В субботу в Липецке ожидается отключение света и воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В субботу, 8 декабря, в некоторых домах Липецка отключат воду и свет. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора: улицы Черешневая, Ивовая, Лозовая, СНТ Спутник, СНТ Горняк.

У многих липчан отключат воду. Советуем заранее запастись питьевой водой. С 10 утра до 8 часов вечера пересохнут краны по следующим адресам: улица Союзная, 3 , 5а; Перова, 2 , 2а, 2г; проезд героя Советского Союза Е.Потапова, 10 , 12а, 14, 16а, 18; улица Мирная, 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9 ; Урожайная ул., 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9 ; Биологическая, 1 , 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9.

По информации пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Также липчане могут получить дополнительную информацию по телефонам 075 и 236- 075.