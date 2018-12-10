2018-12-10T13:10:04+03:00
Происшествия

В Липецке сгорел архив БТИ

Пожар в центре инвентаризации случился утром
Лия МУРАДЬЯН
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Люди не пострадалиЛюди не пострадалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Крупный пожар произошел этим утром, 10 декабря, в административном здании по адресу улица Терешковой, 30/2. Отметим, что там находится государственное предприятие Липецкоблтехинвентаризация – БТИ.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило к диспетчеру в 8.44 утра. На место происшествия сразу же выехали 4 отделения пожарных и спасателей, а также два добровольца.

Спасателям удалось ликвидировать пожар и ЧП обошлось без пострадавших. Однако огонь уничтожил архивные документы предприятия, поскольку горело именно помещение архива. Площадь пожара составила 15 м2. Из-за чего началось возгорание, теперь выясняют эксперты.

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