2018-12-17T14:32:48+03:00
Общество

Через Липецк в Москву начал ходить новый поезд из Воронежа

Скорый поезд Липецк – Москва отменили
Лия МУРАДЬЯН
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Поезд проедет через Липецк и ЕлецПоезд проедет через Липецк и ЕлецФото: Лия МУРАДЬЯН
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С воскресенья, 9 декабря, РЖД отменили скорый поезд № 29/30 ЛипецкМосква, который ежедневно курсировал между областным центром и столицей. Его заменил скорый поезд №25/26 сообщением Воронеж – Москва. Расписание и маршрут скорого поезда изменились также 9 декабря.

По данным пресс-службы ЮВЖД, состав будет следовать через станции Липецк и Елец. Из Воронежа он отправляется в 20.30, в 22.58 прибывает в Липецк, и в 0.10 – в Елец.

Кроме этого со среды, 12 декабря, начнет курсировать новый дневной поезд №69/70 сообщением Липецк – Москва. Он будет ходить через день. Из Москвы состав будет отправляться в 14.30 и в 21.40 прибывать в Липецк. Обратно в столицу из Липецка поезд будет отправляться в 7.40 утра и прибывать в Москву в 14.08.

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