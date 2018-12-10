Липецкий чемпионат по смешанным единоборствам собрал более 100 спортсменов

СЕГОДНЯ 15:40 2018-12-10T15:42:31+03:00

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В минувшие выходные, 8 и 9 декабря, в Липецке прошел открытый областной чемпионат по смешанным единоборствам версии «ОСЕ» «Стальные Витязи», посвященный памяти солдат погибших на Северном Кавказе.

Чемпионат по смешанным единоборствам версии «ОСЕ»Фото: Предоставлено

Фото: Предоставлено

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из трех районов Липецкой области и соседних регионов – Тамбова, Мичуринска, Воронежа, Курска и Тольятти. Состязания проходили среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Отметим, что турнир проводится в Липецке не первый год, в 2017 он был посвящен 40-летию легендарного отряда спецназа «Витязь».

Чемпионат по смешанным единоборствам версии «ОСЕ»Фото: Предоставлено

Фото: Предоставлено

Пожелать удачи спортсменам пришли вице-мэр Евгений Павлов, председатель городского департамента по физкультуре и спорту Олег Токарев, а также заместитель начальника областного управления Росгвардии полковник внутренней службы Валерий Соляников.

Открыли турнир показательные выступления клуба исторической реконструкции «Северный Берег», воспитанников Военно-Спортивного Клуба «Риф» и курсанты «Школы допризывной подготовки.

Чемпионат по смешанным единоборствам версии «ОСЕ»Фото: Предоставлено

Фото: Предоставлено

Как сообщили в пресс-службе ассоциации «Братство Краповых Беретов "Витязь"», сильнейшей в командном зачете стала липецкая сборная. Второе место заняли бойцы центре патриотического воспитания из Мичуринска.

Турнир «Стальные Витязи» проводится в Липецке не первый год. В прошлом году чемпионат был посвящен 40-летию легендарного Отряда Специального Назначения «Витязь».