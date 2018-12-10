В Липецке два дня до позднего вечера будут отключать воду

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-10T16:18:58+03:00

Воды не будет 11 и 12 декабря с 10 до 20.00

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Энергетики предупреждают липчан об очередном отключении воды и света, которые ожидаются 11 и 12 декабря. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, 11 декабря питьевой воды не будет с 10 до 20.00 по улицам: Римского - Корсакова, Демократическая, Производственная, Восточная, Гражданская, Дружбы, Свободный Сокол, Репина, Свердлова, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, П. Лумумбы, Сафонова, Энтузиастов, Высокая, К. Либкнехта и Ковалева.

12 декабря воду отключат также на период с 10 до 20.00. В частном секторе:

Паровозная, Поселковая, Жактовская, Рудничная, Рябиновая, Городовикова, Медицинская, Солнечная, Смирнова, Ударников, Техническая, Прудная и Исполкомовская.

Многоквартирные дома по адресам: Боевой проезд, 24а(школа № 14), Железнякова, 8; Степанищева, с 11 по 19 дом; улица Пришвина, с 1 по 21 дом; Пугачева, 1а – 1в. Частный сектор в том же районе: Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Совхозная, Одесская, Станционная, Пришвина, Новотепличная, Ягодная, Раздольная, Новая, Вольная, Отрадная, Утренняя, Ясная, Просторная, Выставочная, Лучистая, а также переулок Беговой и товарищество Металлург-1.

Во всех случаях воду будут подвозить по заявкам жителей отключенных адресов.

Электричества в эти же дни не будет с 9 до 17.00 в садовом товариществе «Дачный-1». Еще 12 декабря отключат свет по улицам: Жактовская,.Рудничная, Ударников, Паровозная, Поселковая, Ново-весовая и товарищество «Ударник».

Узнать более подробно об отключениях и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236- 075.