На юбилейном «Сезоне открытий» журнал Рублевка LIP преподнес своим партнерам сюрприз

СЕГОДНЯ 18:59 2018-12-10T19:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

С оглушительным успехом в Липецке прошел юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIP. В этом году одной из самых фееричных церемоний города исполнилось 5 лет! В связи с этим журнал организовал для своих партнеров яркое шоу, на котором было не только весело, но и полезно провести время. Ведь концепция 5 «Сезона открытий» - «Бизнес как искусство!».

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА

Мероприятие состоялось в ресторане «Быханов». Здесь собрались представители бизнес-сообщества со всего региона. В зале гости смогли познакомиться с картинами художника-живописца Владимира Давыденко, а также с работами скульптора Юрия Емельянова. Художественная читка отрывка из произведения Романа Богословского «Зачем ты пришла?» в исполнении актеров Липецкого драматического театра на Соколе вызвала шквал эмоций у зрителей. Собравшиеся внимательно слушали, наблюдали за игрой актеров, их движениями. А специально оборудованная зона добавила особого шарма мини-представлению. В течение мероприятия перед гостями выступали творческие коллективы.

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА

Весь вечер журнал Рублевка LIP награждал представителей бизнеса за их достижения. На каждого, кто выходил на сцену за подарком, обрушивались аплодисменты. Отличная музыка, увлекательная программа, талантливые и успешные гости. Все это сделало мероприятие незабываемым.

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА

Сюрпризы только начинались. Самым неожиданным для гостей стало заявление директора рекламного агентства Рублевка LIP Татьяны Голанцевой о том, что журнал меняет свое название. «NETWORKER» - это новый проект, новый формат, новая стратегия. Кстати, журнал будет выходить не только в Липецке, но и в Воронеже.

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА

- Всех приглашаем стартануть с нами в декабрьском номере нашего нового журнала, - обратилась к гостям Татьяна Голанцева. – Самое ценное, что у нас есть – это контакты, связи, которыми мы можем делиться друг с другом. Сегодня мы соединили людей с определенными интересами, у которых есть желание общаться дальше и двигаться вперед. Ко мне подходили наши партнеры и говорили, побольше бы таких мероприятий. Многие не знали, что в нашем замечательном городе живут такие творческие и успешные люди. Давайте и дальше двигаться вместе, быть друг другу опорой!

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Предоставлено

В финале мероприятия в зал вынесли торт с надписью «NETWORKER». Для собравшихся выступила группа «HeartBeat», исполнив множество зажигательных и драйвовых композиций.

Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Юлия КЛЮЕВА