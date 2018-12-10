На юбилейном «Сезоне открытий» журнал Рублевка LIP преподнес своим партнерам сюрприз
С оглушительным успехом в Липецке прошел юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIP. В этом году одной из самых фееричных церемоний города исполнилось 5 лет! В связи с этим журнал организовал для своих партнеров яркое шоу, на котором было не только весело, но и полезно провести время. Ведь концепция 5 «Сезона открытий» - «Бизнес как искусство!».
Мероприятие состоялось в ресторане «Быханов». Здесь собрались представители бизнес-сообщества со всего региона. В зале гости смогли познакомиться с картинами художника-живописца Владимира Давыденко, а также с работами скульптора Юрия Емельянова. Художественная читка отрывка из произведения Романа Богословского «Зачем ты пришла?» в исполнении актеров Липецкого драматического театра на Соколе вызвала шквал эмоций у зрителей. Собравшиеся внимательно слушали, наблюдали за игрой актеров, их движениями. А специально оборудованная зона добавила особого шарма мини-представлению. В течение мероприятия перед гостями выступали творческие коллективы.
Весь вечер журнал Рублевка LIP награждал представителей бизнеса за их достижения. На каждого, кто выходил на сцену за подарком, обрушивались аплодисменты. Отличная музыка, увлекательная программа, талантливые и успешные гости. Все это сделало мероприятие незабываемым.
Сюрпризы только начинались. Самым неожиданным для гостей стало заявление директора рекламного агентства Рублевка LIP Татьяны Голанцевой о том, что журнал меняет свое название. «NETWORKER» - это новый проект, новый формат, новая стратегия. Кстати, журнал будет выходить не только в Липецке, но и в Воронеже.
- Всех приглашаем стартануть с нами в декабрьском номере нашего нового журнала, - обратилась к гостям Татьяна Голанцева. – Самое ценное, что у нас есть – это контакты, связи, которыми мы можем делиться друг с другом. Сегодня мы соединили людей с определенными интересами, у которых есть желание общаться дальше и двигаться вперед. Ко мне подходили наши партнеры и говорили, побольше бы таких мероприятий. Многие не знали, что в нашем замечательном городе живут такие творческие и успешные люди. Давайте и дальше двигаться вместе, быть друг другу опорой!
Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Предоставлено
В финале мероприятия в зал вынесли торт с надписью «NETWORKER». Для собравшихся выступила группа «HeartBeat», исполнив множество зажигательных и драйвовых композиций.
Юбилейный «Сезон открытий» от журнала Рублевка LIPФото: Предоставлено