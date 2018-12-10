2018-12-11T10:03:42+03:00
Общество

Юлия Чичерина собрала в Липецке полный зал

Популярная рок-певица исполнила известные хиты и новые песни [фото, видео]
Кирилл Мишин
Поделиться:
В Липецке выступила Юлия ЧечеринаВ Липецке выступила Юлия ЧечеринаФото: Кирилл Мишин
Изменить размер текста:

В прошедшую субботу, 8 декабря, в областном центре культуры состоялся долгожданный концерт группы «Чичерина». Их история началась в далеком 1997 году в Екатеринбурге.

В Липецке выступила Юлия Чечерина Фото: Кирилл Мишин

В Липецке выступила Юлия ЧечеринаФото: Кирилл Мишин

11-го марта 2014 года группа «Чичерина» приехала вместе с колонной гуманитарной помощи в город-герой Севастополь. На данный момент Юлия отыграла множество концертов в поддержку жителей Донбасса. 2 января 2016 года Чичерина дала праздничный новогодний концерт для российских военнослужащих на военной базе «Хмеймим» в Сирии. Часть своих патриотических песен Юлия исполнила и в Липецке. Выступление сопровождалось кадрами из Сирии и Донбасса. Многих зрителей тронули именно эти песни, даже сама певица не смогла сдержать на сцене слезы.

Также, Чичерина исполнила свои хиты «Ту-лу-ла», «Блюдце» и «Мой рок-н-ролл».

В Липецке выступила Юлия Чечерина Фото: Кирилл Мишин

В Липецке выступила Юлия ЧечеринаФото: Кирилл Мишин

Юлия Чичерина выступила в Липецке.Поклонники не хотели отпускать певицу со сцены

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24