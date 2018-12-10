2018-12-10T19:44:36+03:00
Общество

Во вторник в Липецке до +3 градусов, мокрый снег и гололедица

Ветер восточный 6-11 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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На неделе в Липецке установится промозглая погодаНа неделе в Липецке установится промозглая погодаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 11 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов. Местами гололед.

В светлое время суток в регионе от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега, а также дождь и морось. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составить 744 мм рт.ст.

В среду, 12 декабря, в Липецке ночью от -2 до 0 градусов. Днем 0 градусов. Весь день в областном центре будет облачно. Пойдет снег, возможно мокрый снег и морось. Ветер восточный 8-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и в итоге составит 746 мм рт.ст.

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