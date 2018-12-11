2018-12-11T09:30:52+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель сбил 10-летнюю школьницу и скрылся

А в Лебедяни при столкновении "семерки" и иномарки пострадали 4 человека
Юлия КЛЮЕВА
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В Лебедяни столкнулись иномарка и "семерка"В Лебедяни столкнулись иномарка и "семерка"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в Липецкой области зафиксировано 1190 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 2 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 31 человек оказался не пристегнут во время движения. 753 раза автолюбители проигнорировали ПДД и превысили допустимую скорость. 30 случаев механического столкновения автомобилей.

В минувший понедельник, 10 декаюря, в Измалковском районе произошло ДТП. В селе Чернава на улице Новой водитель сбил 10-летнюю школьницу. Девочку с травмами госпитализировали. Водитель скрылся с места происшествия.

В Лебедяни на улице Л.Толстого столкнулись ВАЗ-2107 и БМВ. Оюа водителя пострадали. Их доставили в больницу. Также травмы получили 51-летний пассажир "семерки" и 19-летняя пассажирка иномарки. Они от госпитализации отказались.

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