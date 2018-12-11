2018-12-11T09:29:52+03:00
Происшествия

Ночью под Липецком дотла сгорел дом

К счастью, обошлось без пострадавших
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области сгорел домВ Липецкой области сгорел домФото: с сайта ГУ МЧС России по Липецкой области
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Этой ночью, 11 декаюря, в Липецкой области случился пожар. Сообщение пришло на пульт спасателей в 01.06. Очевидцы рассказали, что в селе Новое Дубовое Хлевенского района вспыхнул дом. Спасатели выехали к дому №8 по улице Светлая.

Когда пожарные прибыли на место, дом уже полыхал. С огнем боролись 2 пожарно-спасательных отделения и 2 человека из добровольной пожарной дружины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пламя уничтожило сгораемые конструкции дома и надворных построек по всей площади. Никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливат специалисты.

Напомним, в случае обнаружения пожара звонить по телефону "112" или "01". Спасатели настоятельно рекомендуют липчанам соблюдать правила пожарной безопасности.

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