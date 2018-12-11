Ночью под Липецком дотла сгорел дом
Этой ночью, 11 декаюря, в Липецкой области случился пожар. Сообщение пришло на пульт спасателей в 01.06. Очевидцы рассказали, что в селе Новое Дубовое Хлевенского района вспыхнул дом. Спасатели выехали к дому №8 по улице Светлая.
Когда пожарные прибыли на место, дом уже полыхал. С огнем боролись 2 пожарно-спасательных отделения и 2 человека из добровольной пожарной дружины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пламя уничтожило сгораемые конструкции дома и надворных построек по всей площади. Никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливат специалисты.
Напомним, в случае обнаружения пожара звонить по телефону "112" или "01". Спасатели настоятельно рекомендуют липчанам соблюдать правила пожарной безопасности.