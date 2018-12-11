Липчане должны за ЖКХ меньше других регионов РФ
Статистику задолженностей за ЖКХ по регионам России подготовил проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Расчет основан на данных Росстата.
Согласно статистике, Липецкая область оказалась в числе регионов наименьшей задолженностью по ЖКХ. Как пишет «Российская Газета», здесь менее 1% семей, которые испытывают проблемы с оплатой коммунальных услуг. Наряду с Липецком небольшие долги также в Приморском и Камчатском крае, в Севастополе, в Тверской и Ивановской областях. Наиболее серьезные проблемы с оплатой в южных регионах. Например в Ставропольском крае за коммуналку не могут рассчитаться 33.8% жителей.
По данным экспертов, чаще других проблемы с оплатой коммунальных услуг имеют многодетные, неполные и молодые семьи. При этом проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что должников меньше в районах, где нет газа, центрального водоснабжения и центральной канализации. Поскольку расходы жителей там соответственно ниже.