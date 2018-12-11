Липчане должны за ЖКХ меньше других регионов РФ

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-11T12:07:50+03:00

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Статистику задолженностей за ЖКХ по регионам России подготовил проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Расчет основан на данных Росстата.

Согласно статистике, Липецкая область оказалась в числе регионов наименьшей задолженностью по ЖКХ. Как пишет «Российская Газета», здесь менее 1% семей, которые испытывают проблемы с оплатой коммунальных услуг. Наряду с Липецком небольшие долги также в Приморском и Камчатском крае, в Севастополе, в Тверской и Ивановской областях. Наиболее серьезные проблемы с оплатой в южных регионах. Например в Ставропольском крае за коммуналку не могут рассчитаться 33.8% жителей.

По данным экспертов, чаще других проблемы с оплатой коммунальных услуг имеют многодетные, неполные и молодые семьи. При этом проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что должников меньше в районах, где нет газа, центрального водоснабжения и центральной канализации. Поскольку расходы жителей там соответственно ниже.