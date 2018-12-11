Фестиваль воркаута в Липецке собрал более 100 участников

11 Дек. 12:37 2018-12-11T13:34:44+03:00

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В спортшколе №1 прошел фестиваль по воркауту. Как рассказали организаторы, воркаут или уличную гимнастику спортом пока не назовешь. Это скорее физическая активность. Главная особенность в том, что для занятия не нужно ничего использовать, кроме как спортивных снарядов, которые есть на улице и в парках: турники, брусья.

Фестиваль воркаута в Липецке.

Элементы можно выполнять даже на полу. Именно поэтому им может заниматься каждый. Соревнования проводились по 4 номинациям: фристайл, многоборье, двоеборье и рывок гири. В состязаниях активно участвовали и девушки.

Фестиваль по воркауту в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

– Я показала лучшее время в многоборье, – рассказала Юлия Киселева. – Выполнять комплекс было не тяжело. Это скорее было похоже на мою разминку перед тренировкой. В данной номинации я стала 1-ой среди женщин. Вторая номинация – рывок гирей, вес которой 16 кг. За 1 минуту я выполнила 50 повторений, где так же стала первой среди женщин.

Фестиваль по воркауту в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фестиваль организовали при участии Липецкой областной общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость-Липецк» и городского департамента по физической культуре и спорту.