В Липецке обещают туман, мокрый снег и дождь

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-11T13:56:23+03:00

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Циклон принесет в Липецк снегопады и относительно теплую для декабря погоду. По данным Росгидрометцентра в среду, 12 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода без прояснений. В течение всех суток будут идти осадки – мокрый снег и дождь. В некоторых районах возможен туман. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 7-12 м/с. Столбик термометра ночью не опустится ниже отметки в -3°С, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. Атмосферное давление снизится до 742 мм ртутного столба.

Осадки с небольшим морозами и плюсовой температурой днем обещают всю неделю. Самым теплым днем станет четверг, 13 декабря, когда температура воздуха ночью не опустится ниже -1°С. Морозы начнут усиливаться в выходные и уде с начала новой недели обещают до -11 градусов.