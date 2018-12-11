2018-12-11T13:56:23+03:00
Общество

В Липецке обещают туман, мокрый снег и дождь

Воздух днем прогреется до +2 градусов
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке обещают снег с дождемВ Липецке обещают снег с дождемФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Циклон принесет в Липецк снегопады и относительно теплую для декабря погоду. По данным Росгидрометцентра в среду, 12 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода без прояснений. В течение всех суток будут идти осадки – мокрый снег и дождь. В некоторых районах возможен туман. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 7-12 м/с. Столбик термометра ночью не опустится ниже отметки в -3°С, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. Атмосферное давление снизится до 742 мм ртутного столба.

Осадки с небольшим морозами и плюсовой температурой днем обещают всю неделю. Самым теплым днем станет четверг, 13 декабря, когда температура воздуха ночью не опустится ниже -1°С. Морозы начнут усиливаться в выходные и уде с начала новой недели обещают до -11 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24