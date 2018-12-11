Оставшиеся на зиму в Липецке утки воруют еду у обитателей зоопарка

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-11T14:05:40+03:00

Птицы прилетают в зверинец, чтобы поесть, а потом улетают на привычное место обитания [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Около 100 уток остались пережидать зиму в Комсомольском пруду. И хотя он замерз, пернатые все равно не собираются покидать свое излюбленное местечко. Причем многие перелетают со льда на дорожки, в снег. Собираются в небольшие стайки и осваивают территорию возле пруда.

Утки остались зимовать и теперь выпрашивают у прохожих едуФото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане очень беспокоятся за птичек. Практически каждый, подходя к фонтану, вздыхает и спрашивает, как же несчастные будут зимовать, что кушать. Некоторые специально приходят, чтобы покормить уток. Стая, казалось бы, оголодавших птиц слетается к своему добродетелю. Каждый раз им составляют компанию голуби и галки.

Правда, как рассказал «КП-Липецк» директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, утки отнюдь не голодают. Они регулярно прилетают в зверинец, где получают свою порцию еды.

Липчане беспокоятся за уток, которые остались в городе зимовать.Птиц подкармливают местные жители

- Едят утки в зоопарке, - рассказал Александр Осипов. – Все съедают, а потом улетают к Комсомольскому пруду или на реку Воронеж, чтобы поплавать. Когда морозы будут сильнее, на всю зиму переберутся в зверинец. Вчера насыпали нашим птицам 2 кормушки с едой. Прилетели утки и заняли их. Наши лебеди к кормушкам даже не подплывали, пока утки не улетели.