Новый асфальт на выезде из Липецка рассыпался через месяц
В Липецке на Лебедянском выезде рассыпалась новая дорога. Выбоина в асфальте образовалась в районе Опытной станции. Этот асфальт уложили меньше месяца назад – в ноябре.
Стоимость контракта составила 26.7 млн. рублей, за эти деньги на выезде полностью заменили 36 000 м2 асфальта. При замене полотна использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон и геосетку. Работы выполняло ООО «ДоброеСпецСтрой».
На месте уже побывали специалисты областного управления дорог и транспорта. Как сообщили в пресс-службе управления, сотрудники обследовали техническое состояние и составили акт. Выбоины теперь будут заливать жидким асфальтобетоном. А в адрес подрядчика готовят претензию