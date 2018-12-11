2018-12-11T14:36:33+03:00
Общество

Новый асфальт на выезде из Липецка рассыпался через месяц

Покрытие за 26.7 млн. рублей не выдержало перепада температур
Лия МУРАДЬЯН
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Подрядчику подготовят претензиюПодрядчику подготовят претензиюФото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
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В Липецке на Лебедянском выезде рассыпалась новая дорога. Выбоина в асфальте образовалась в районе Опытной станции. Этот асфальт уложили меньше месяца назад – в ноябре.

Стоимость контракта составила 26.7 млн. рублей, за эти деньги на выезде полностью заменили 36 000 м2 асфальта. При замене полотна использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон и геосетку. Работы выполняло ООО «ДоброеСпецСтрой».

На месте уже побывали специалисты областного управления дорог и транспорта. Как сообщили в пресс-службе управления, сотрудники обследовали техническое состояние и составили акт. Выбоины теперь будут заливать жидким асфальтобетоном. А в адрес подрядчика готовят претензию

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