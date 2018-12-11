2018-12-11T15:40:43+03:00
Общество

Мэрия Липецка ищет инвесторов для парков, трамваев и бань

Перечень объектов будет расширяться
Лия МУРАДЬЯН
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Администрация содержит убыточные объектыАдминистрация содержит убыточные объектыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Мэрия Липецка представила депутатам список объектов, для которых в следующем году нужны инвесторы. Концессионные объекты обсудили на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства.

Список тот же, что был в этом году: подземный переход на улице Плеханова, парк НЛМК, ледовый дворец на Минской, школа в Желтых Песках, ДК в поселке 10-ая шахта, а также трамвайное депо со всей инфраструктурой и общественные бани на улице Неделина, 40 лет Октября, М. Рыбалко. Кроме этого в концессию хотят отдать несколько нежилых помещений, включая здание на улице Космонавтов, где хотят сделать Единый диспетчерский центр для платных парковок. Как сообщили в пресс-службе горсовета, все перечисленные объекты сейчас приносят казне убытки. Перечень еще может расшириться.

Как рассказала вице-мэр Екатерина Белокопытова, сейчас идут переговоры по ледовому дворцу, который хотят отдать инвестору в марте – этот вопрос находится на контроле врио губернатора.

Депутаты поинтересовались, что будет с землей, на которой стоят объекты. Представители мэрии заверили, что землю отдадут концессионерам в пользование, но не в право собственности. Права, как на землю, так и на сами здания, останутся у города.

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