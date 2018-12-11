Минимальный набор продуктов в Липецкой области стоит 3243 рубля

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-11T18:55:58+03:00

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В Липецкой области определили стоимость потребительской корзины. По данным Росстата, минимальный набор продуктов в регионе стоит 3243,1 р. С данным показателем второе место по ЦФО и четвертое среди 85 регионов РФ. В целом стоимость словного набора продуктов в Липецке на 784.52 р. ниже, чем в ЦФО и на 640.39 – чем по стране.

Напомним, что в ноябре минимальный набор продуктов на одного человека в месяц в Липецке стоил 3181,16 р., то есть за месяц потребительская корзина подорожала почти на 62 рубля. Как сообщили в областном агентстве содействия развитию торговли, корзина подорожала в связи с повышением цен на лук, яйца, сахар, картофель и пшено. Но даже при подорожании, эти продукты стоят меньше среднего по России.

Вместе с тем в ноябре в Липецкой области снизились цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, булочные изделия, и белокочанную капусту. Также за месяц в Липецкой области были самые низкие цены в ЦФО на баранину, мороженную рыбу, яйца куриные, хлеб и капусту.