2018-12-11T18:55:58+03:00
Общество

Минимальный набор продуктов в Липецкой области стоит 3243 рубля

За месяц потребительская корзина подорожала на 61.94 рубля
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липецкая потребительская корзина одна из самых низких в ЦФОЛипецкая потребительская корзина одна из самых низких в ЦФОФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области определили стоимость потребительской корзины. По данным Росстата, минимальный набор продуктов в регионе стоит 3243,1 р. С данным показателем второе место по ЦФО и четвертое среди 85 регионов РФ. В целом стоимость словного набора продуктов в Липецке на 784.52 р. ниже, чем в ЦФО и на 640.39 – чем по стране.

Напомним, что в ноябре минимальный набор продуктов на одного человека в месяц в Липецке стоил 3181,16 р., то есть за месяц потребительская корзина подорожала почти на 62 рубля. Как сообщили в областном агентстве содействия развитию торговли, корзина подорожала в связи с повышением цен на лук, яйца, сахар, картофель и пшено. Но даже при подорожании, эти продукты стоят меньше среднего по России.

Вместе с тем в ноябре в Липецкой области снизились цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, булочные изделия, и белокочанную капусту. Также за месяц в Липецкой области были самые низкие цены в ЦФО на баранину, мороженную рыбу, яйца куриные, хлеб и капусту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чиновники подсчитали, во сколько обойдется липчанам салат оливье
В Липецке «паровозиком» столкнулись пять машин, включая автобус
Мэрия Липецка ищет инвесторов для парков, трамваев и бань
Скоростной мобильный интернет получили жители десятка небольших и отдаленных посёлков Липецкой области
Новый асфальт на выезде из Липецка рассыпался через месяц
Оставшиеся на зиму в Липецке утки воруют еду у обитателей зоопарка
В Липецке обещают туман, мокрый снег и дождь
Фестиваль воркаута в Липецке собрал более 100 участников
Липчане должны за ЖКХ меньше других регионов РФ
С этого дня в Липецке частично перекроют улицу Гагарина
Ночью под Липецком дотла сгорел дом
Под Липецком водитель сбил 10-летнюю школьницу и скрылся
Юлия Чичерина собрала в Липецке полный зал
Во вторник в Липецке до +3 градусов, мокрый снег и гололедица
В Липецке на 19 микрорайоне в пожаре пострадал человек
На юбилейном «Сезоне открытий» журнал Рублевка LIP преподнес своим партнерам сюрприз
Липецкие аграрии намерены потеснить мировых кумиров сельского хозяйства
В Липецке два дня до позднего вечера будут отключать воду
Липецкий чемпионат по смешанным единоборствам собрал более 100 спортсменов
Через Липецк в Москву начал ходить новый поезд из Воронежа
В Липецкой области поймали двоих новогодних браконьеров с елками
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
В Липецке сгорел архив БТИ
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
В этом году липчане взяли ипотечные кредиты на 13 млрд. рублей
Гадалка из Адыгеи сняла с липчанки порчу на 100 000 рублей золотом
Под Липецком в ДТП с «Шевроле» погиб водитель «Фольксвагена»