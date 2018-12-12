Ночью под Липецком вспыхнул "Форд"

12 Дек. 09:30 2018-12-12T09:30:19+03:00

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Этой ночью, 12 декабря, в Липецком районе случился пожар. О происшествии спасателям сообщили очевидцы в 00.55. Свидетели рассказали, что в деревне Новая Деревня горит автомобиль «FORD FOCUS 2».

На улицу Центральная, где стояла пылающая машина, выехало 1 пожарно-спасательное отделение и доброволец. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь уничтожил сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Никто из людей не пострадал. Причину возгорания иномарки устанавливают специалисты.

Напомним, если вы стали свидетелем пожара, необходимо позвонить по телефону "112" или "01". Звонок бесплатный как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Звонки принимаются круглосуточно. Спасатели еще раз напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности.