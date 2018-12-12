В Липецке пенсионерка за несколько дней перевела мошенникам 468 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-12T10:01:35+03:00

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Накануне, 11 декабря, к правоохранителям обратилась 72-летняя липчанка. В своем заявлении она указала, что ее обманули. Так, через Интернет она приобрела товар (БАД), которым активно пользовалась. Через некоторое время ей позвонили и сообщили, что товар оказался некачественным и предложили вернуть за него компенсацию.

Бабушка поверила позвонившему и выполнила все указания неизвестного. Через 5 банков города она в течение нескольких дней перевела злоумышленникам 468 тысяч рублей. Все манипуляции с переводом пенсонерка скрывала от родных. Спустя некоторое время липчанка поняла, что ее обманули.

На удочку мошенников попался и 69-летний гжитель Липецкого района. Через соцсети мужчина решил купить 2 сотовых телефона. Стоимость доставки продавец предложил оплатить с помощью карты. Пенсионер лишился 17 тысяч рублей. Как и в предыдущей истории, мужчина не сразу понял, что ему обманули. И лишь спустя время обратился в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".