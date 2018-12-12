2018-12-12T16:55:55+03:00
Общество

Липчане жалуются на гололед на тротуарах

В Липецке более 20 человек получили ушибы, поскользнувшись на льду [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане пожаловались на скользкие тротуарыЛипчане пожаловались на скользкие тротуарыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 12 декабря, в редакцию «КП-Липецк» обратились горожане. Они пожаловались на скользкие тротуары, причем как в центральных районах города, так и на окраине. Сюрпризы поджидали жильцов прямо на выходе из подъездов многоэтажных домов. Ледяные ступеньки, дворовая территория не посыпана.

Липчане пожаловались на скользкие дорожки во дворах.

Липчане пожаловались на скользкие тротуары Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане пожаловались на скользкие тротуарыФото: Юлия КЛЮЕВА

- Вышла на работу из дома, еле дошла до остановки, - возмущается жительница Сырского Рудника Татьяна Пронина. – Причем раньше всегда посыпали дорожки песком. Сегодня идти было невозможно.

Липчане пожаловались на скользкие тротуары Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане пожаловались на скользкие тротуарыФото: Юлия КЛЮЕВА

Также липчане пожаловались на тротуар возле ТД «Меркурий». Особенно опасным на данном участке оказался небольшой спуск к пешеходному переходу на улице Советская. Поскользнувшись, есть вероятность вылететь на дорогу.

- Есть нормы посыпки, есть кратность посыпки, - прокомментировали ситуацию в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства Липецка. – Сегодня дворники в ручном режиме посыпали остановочные павильоны. Из-за осадков, туманов произошло обледенение плитки. Сейчас все посыпано. Глава города Сергей Иванов поручил усилить контроль непосредственно за состоянием тротуаров. Остановочные павильоны, подходы к ним и пешеходным переходам посыпаются в первую очередь. Каждый участок в городе закреплен за конкретными работниками. Утром начали поступать первые сигналы от липчан, мы сразу отправили малогабаритную технику посыпать тротуары. Реагент заработал.

Липчане пожаловались на скользкие тротуары Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане пожаловались на скользкие тротуарыФото: Юлия КЛЮЕВА

Как сообщили в БСМП на 8 микрорайоне, за сутки в травмпункт обратились 40 человек. Больше половины из них получили ушибы, поскользнувшись на льду.

Напомним, что сообщить о проблемных и скользких дорогах и тротуарах липчане могут в МБУ «Управление благоустройства Липецка» по телефону 57-97-20. После обращения диспетчер скорректирует действия коммунальных бригад. Они отправятся к месту, указанному в заявке.

Тротуар у Меркурия в Липецке.

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