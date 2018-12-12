2018-12-12T16:34:47+03:00
Общество

Сочинения непрофессиональных авторов ждут в Липецкой областной научной библиотеке

Проводится конкурс в честь 100-летия со дня рождения Даниила Гранина
Юлия КЛЮЕВА
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Конкурс сочинений «Герои Гранина» проводится в честь 100-летия со дня рождения выдающегося писателя, мыслителя и общественного деятеля Даниила Александровича ГранинаКонкурс сочинений «Герои Гранина» проводится в честь 100-летия со дня рождения выдающегося писателя, мыслителя и общественного деятеля Даниила Александровича ГранинаФото: Архив "КП"
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Конкурс сочинений «Герои Гранина» проводится в честь 100-летия со дня рождения выдающегося писателя, мыслителя и общественного деятеля Даниила Александровича Гранина.

Наступающий 2019 год указом Президента РФ объявлен Годом Гранина. Владимир Путин считает юбилей писателя очень важным событием, способным объединить общество, «чтобы наследие нашего великого соотечественника послужило будущему развитию российской культуры».

Работы непрофессиональных авторов (от 14 лет и старше) принимаются с 1 декабря 2018 по 31 марта 2019 года в библиотеке или по почте oo@lounb.ru. Победители будут награждены сертификатами в книжный магазин.

Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь или по телефону 270-260.

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